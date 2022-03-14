شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: التأهل لدور الـ16 يمنحنا دفعة قوية.. ومش قلقان على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مصطفى، المدير الفني لمصر للمقاصة، أن الفوز على بني عبيد والصعود لدور الـ 16 لكأس مصر، يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خاصة في مباريات الدورى المقبلة.

وقال تامر مصطفى فى تصريحات لقناة أون تايم بعد المباراة، "فوز مهم جدا أنك تتخطى دور الـ32 والتأهل لدور الـ16 وهو فوز معنوى للاعبين بمشاركة اللاعبين الشباب مواليد 2001 والأداء كان كويس جدا في الشوط الأول ولكن بعد التقدم وطرد لاعب بنى عبيد تراجع الأداء بسبب طبيعة اللاعب المصرى".

وأضاف، "بداية الشوط الثانى اللاعبين نزلوا مطمئنين لمباراة ولكن شديت اللاعبين وبعد الهدف الثانى استطاعت تجربة اللاعبين الشباب اللى قدموا أداءً طيباً".

وعن الخسارة من البنك فى الدورى قال، "قدمنا أداءً طيباً جدا والاستحواذ لنا وأعلى منهم في المحاولات عنهم ولكن التوفيق بتاع ربنا والدورى لسه طويل وكل الأندية بتقول هتقعد في الدورى وإن شاء الله مش قلقان من الهبوط وهنقدر نقعد بإذن الله واللاعبين لسه صغيرين فمحتاجين وقت ولازم ندفع الضريبة دى بس الأداء في تحسن.

ونجح فريق مصر المقاصة، فى الصعود إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على فريق بنى عبيد بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالدور الـ 32 من البطولة .

سجل للمقاصة خالد صلاح و محمود فهمى، وجاء الهدف الأول عن طريق خالد صلاح فى الدقيقة 30 من أحداث المباراة ، برأسية بعد أن مررها له محمد حمص من كرة عرضية وضعها فى شباك بنى عبيد معلنا تقدم فريقه بهدف .

وسجل محمود فهمى الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 70 من أحداث اللقاء ، حيث سدد محمد عادل الكرة على يمين أحمد أبو حطب حارس بنى عبيد ، لكنه تصدى لها ، فارتدت الى محمود فهمى الذى سددها معلنا فوز المقاصة بهدفيندون رد من الفريق المنافس.