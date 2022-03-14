شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك استعداداً لبترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

وقسم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة جوسفالدو فيريرا، اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فى منتصف الملعب، حرص خلالها المدرب البرتغالي وجهازه المعاون على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.