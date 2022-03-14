شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد محمد شكرى نهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الأهلى على عودة محمد شكرى، ظهير أيسر الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الفريق السكندرى خلال مبارياته بالمسابقة. وظهر ظهير أيسر الأهلى السابق بشكل جيد بعدما حجز مكانه فى التشكيلة الأساسية لسموحة، واعتمد أحمد سامى المدير الفني عليه بشكل رئيسى.

وكان مسئولو الأهلى أعاروا اللاعب الشاب في بداية الموسم لمدة موسم لاكتسابه الثقة المطلوبة، وفى حال تألقه يعود للفريق الأحمر، وهو ما يتحقق نظرا لحاجة الأخير لظهير أيسر قوى بعد هبوط مستوى التونسى على معلول وعدم وجود ظهير أيسر قوى داخل القلعة الحمراء .

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الذين يمتلكون بطاقة صفراء من أجل توجيه نصيحة لهم بعدم التهوّر أو الاعتراض على حكم مباراة المريخ فى خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حتى لا يحصلوا على بطاقة صفراء ثانية تُكلفهم الغياب عن مباراة الهلال فى ختام دور المجموعات الأفريقي.

ويواجه ثمانية لاعبين من فريق الأهلي شبح الغياب عن مباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واللاعبون الثمانية هم: "علي معلول، عمرو السولية، على لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن".