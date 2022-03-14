شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يجهز بديل إلياس الجلاصي بعد تأكد غيابه عن المصرى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، بين عدة لاعبين؛ لتعويض غياب إلياس الجلاصي، لاعب الفريق، عن مباراة المصري المقبلة أمام القطن الكاميروني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري باستاد برج العرب.

وتأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف، وحصل إلياس الجلاصي على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وأوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز المصري بهدف دون رد.

ويعود غدا الثلاثاء، فريق المصري إلى التدريبات، بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة، التي منحها معين الشعباني، مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل على استاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.