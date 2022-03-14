شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل بالصالة المغطاة استعدادًا لبطولة العالم للجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 عملها خلال الساعات الماضية استعدادًا لبطولة ألعالم للجمباز. وتحولت الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي إلى خلية نحل والتواجد على مدار اليوم وإقامة ورش عمل لجميع اللجان المشرفة على البطولة.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات 2022، والتى تقام فى الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عدداً من الاجتماعات مع لجان البطولة للتنسيق بينهم.

وأكد أمين للجميع على أهمية دور كل فرد فى المنظومة لنجاح البطولة ووضع كل اللجان امام مسؤوليتها للخروج بالبطولة بالصورة التي تليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد أمين بالمجهودات الكبيرة المبذولة من فريق العمل واللجان المشرفة على البطولة من أجل الخروج بالحدث بالصورة اللائقة، ووجه أمين عدداً من النصائح للجميع فى التعامل مع الوفود المشاركة فى البطولة داخل وخارج الملعب .

وأشار أمين إلى الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال البطولة لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا ، متابعا في حديثه برفضه الخروج عن النص من الجميع وهدد من لم يلتزم بالقواعد بالاستبعاد من البطولة متمنيا التوفيق للجميع بتمثيل مشرف لاتحاد الجمباز الذي يحمل آسم مصر فى استضافة البطولة .

ويعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا بعد غد الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يشهد المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و دوناتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وارتور ميكيفيك عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.

