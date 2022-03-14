شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: رحيل مهند لاشين مجرد تكهنات وهدفنا تكرار إنجازات حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حقيقة رحيل مهند لاشين لاعب الفريق بنهاية الموسم الحالي، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد معه.

وقال طارق العشري فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق مع ابراهيم فايق" على إذاعة ميجا اف ام، "الحديث عن رحيل مهند لاشين والأخبار المتداولة ما هى إلا تكهنات ولا توجد عروض رسمية ليتم مناقشتها".

وأضاف العشرى، "عقدنا جلسة مع مهند لاشين وطالبناه بعدم الالتفات لهذه الأخبار والتركيز مع فريقه في الفترة الحالية، في ظل رغبته في تحسين النتائج واحتلال مركز متقدم بجدول الدوري، نسعي للحفاظ على قوام الفريق لمدة 5 سنوات من أجل اعادة انجازات حرس الحدود".

وتابع، "من غير الطبيعي أن يتم رحيل 16 لاعبا كل موسم".