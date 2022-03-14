شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل التأهيل فى "الجيم" استعدادا لبترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلي فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران اليوم، الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن شد فى عضلة السمانة تسببت فى غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.