شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كيفن بريسمن صاحب أسرع حالة طرد فى تاريخ كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصول اللاعب على بطاقة حمراء أمر سيئ فما بالك بالحصول عليها عند بداية المباراة أو بعد الدخول إلى أرضية الملعب مباشرة، ما قد يسبب خسارة لفريقه.

ويٌعد كيفن بريسمن، حارس مرمى نادى شيفلد وينزداى، حامل الرقم القياسى لأسرع حالة طرد فى تاريخ دوريات كرة القدم، ففى إحدى المباريات حاول اعتراض كرة بينية فخرج من منطقته لإبعاد الكرة عن المرمى، ولكنها لمست يد الحارس المتقدم، ولم يجد الحكم سوى طرده من المباراة بعد 13 ثانية فقط.

ويٌعد البريطانى مارك سمث، لاعب مركز الهجوم، ثانى أسرع حالة طرد، حيث تم طرده بعد 19 ثانية من مباراة فريقه كراو الكسندرا أمام دارلتون بالدورى الإنجليزى لارتكابه خطأ احترافيا.

وكان كيفن بريسمن حارس شيفيلد يونايتد الإنجليزى السابق لمدة 15 عاماً يتميز بقميصه الغير متناسق الألوان والمكون من الأصفر والأزرق .

ويحصل اللاعب على الطرد أو ما يعرف فى قوانين كرة القدم بالبطاقة الحمراء، عندما يحصل اللاعب على إنذارين، ويمكن أن يحدث الطرد أيضًا بشكل مباشر فهذا يرجع لقرار الحكم، بناءً على الحالة.

وحيث إن الحكم يمكنه حسب قوانين كرة القدم أن يطرد اللاعب عندما يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، فإن هذا يعنى أنه فى حال أصر اللاعب على ارتكاب خطأ يستوجب بطاقة صفراء وهو يحمل واحدة، فإن على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية فى وجهه، ثم يخرج له البطاقة الحمراء.