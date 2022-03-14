شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسة مع أيمن حفنى.. وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أيمن حفني لاعب وسط الأبيض وذلك على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

واطمأن المدير الفني للزمالك على سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حفني في الفترة الحالية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريب اليوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، لخوض تدريبات فنية بالكرة والتركيز على تمرير الكرة تحت ضغط والتسليم والتسلم الصحيح، كما خاض اللاعبون فقرة خاصة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

فى الوقت ذاته قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى: "محمد أبوجبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم"؛ وذلك خلال مران اليوم، وحرص مدرب الحراس على تدريب الرباعي على سرعة رد الفعل، والتصدي للتسديدات القوية، كما قام بتوجيههم وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.