شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر ، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للإنضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى أمس بالكونفدرالية.
وأعلن بيراميدز إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق بتجمع دموي في الركبة وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين، بعدما أصيب في لقاء فريقه أمام الصفاقسي التونسي أمس الأحد بمرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.
ويستعد منتخب مصر مباراتى السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة والعودة في ملعب أولمبي بالسنغال.
من ناحية أخرى، أكد مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم " غير مقلقة " وجاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.
وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.