شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر ، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للإنضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى أمس بالكونفدرالية.

وأعلن بيراميدز إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق بتجمع دموي في الركبة وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين، بعدما أصيب في لقاء فريقه أمام الصفاقسي التونسي أمس الأحد بمرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

ويستعد منتخب مصر مباراتى السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة والعودة في ملعب أولمبي بالسنغال.