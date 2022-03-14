شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على بنى عبيد 2/0 ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مصر المقاصة، فى الصعود إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على فريق بنى عبيد بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالدور الـ 32 من البطولة .

سجل للمقاصة خالد صلاح و محمود فهمى، وجاء الهدف الأول عن طريق خالد صلاح فى الدقيقة 30 من أحداث المباراة ، برأسية بعد أن مررها له محمد حمص من كرة عرضية وضعها فى شباك بنى عبيد معلنا تقدم فريقه بهدف .

وسجل محمود فهمى الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 70 من أحداث اللقاء ، حيث سدد محمد عادل الكرة على يمين أحمد أبو حطب حارس بنى عبيد ، لكنه تصدى لها ، فارتدت الى محمود فهمى الذى سددها معلنا فوز المقاصة بهدفيندون رد من الفريق المنافس.

وصل المقاصة الى مرمى بنى عبيد أكثر من مرة وسط تألق حارس الفريق أحمد أبو حطب زاد عن مرماه فى أكثر من كرة ، وحافظ على شباكه حتى سجل خالد صلاح هدف التقدم ثم محمود فهمى .

وشهد اللقاء موقف غريب حيث تعرض محمد عاشور لاعب بنى عبيد الى تمزق قميصه ، فلجأ الجهاز الفنى و الادارى الى الاستعانة بلاصق طبى للخروج من الموقف و حل الأمر .