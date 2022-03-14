تقارير أسبانية : برشلونة سيتعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي برشلونة الإسباني وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن دائرة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو من عام 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد العقد حتى الآن.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه بالعديد من العناصر القوية خلال الفترة المقبلة، من أجل بناء فريق قوي استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن نادي برشلونة وضع محمد صلاح كخطة بديلة أمامه، من أجل التعاقد معه، وذلك حال فشل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إقناع هالاند بالانتقال إلى ملعب كامب نو الموسم المقبل، وفي حال فشل ذلك سيلجأ للتعاقد مع محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة معجب بالقدرات الكبيرة التي يقدمها محمد صلاح مع ليفربول، وأن ما زال لديه الكثير من الأعوام لـ اللعب للفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة حصل على ترحيب مبدئي من قبل ممثلي محمد صلاح، والفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا، على استعداد لدفع مبلغ 60 إلى 70 مليون يورو للحصول على خدمات الفرعون المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.