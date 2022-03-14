شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة جرى حول الملعب وقفز من فوق الحواجز للاعبى الزمالك استعدادا لبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة فى بداية مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولى المقبلة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالجهاز الفني قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات الجري حول الملعب والقفز من فوق الحواجز والإطالات.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

واستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على عدم الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك بمواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا، على خلفية أحداث الخسارة من الوداد المغربى، على أن يتم الاعتماد على محمد عواد.

وخسر الزمالك من الوداد المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وودع بعدها الزمالك البطولة.

ويجهز المدير الفنى بدلاء الزمالك اللاعبين للاعتماد عليهم من أجل تحقيق الفوز أمام بترو أتلتيكو وساجرادا حتى وإن كان الفوز لا يثمن ولا يغنى من جوع، إلا إنه سيكون فوز معنوى قبل العودة للمشاركة فى بطولة الدورى والكأس، واستعادة هيبة الزمالك فى أفريقيا قبل توديعها.

وكلف فيريرا أفراد جهازه المعاون برصد كافة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة الوداد، حيث يرغب فى رصد كافة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون، من حيث التمركز وعدم التركيز والأخطاء فى السيطرة على الكرة وكيفية بناء الهجمة المنظمة، من أجل علاجها فى الفترة الحالية وقبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، والتى ستكون بمثابة بروفة بعدما و