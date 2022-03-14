شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية عصام صبحى لمباراة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عصام صبحي، المدافع الأيمن للإسماعيلي، لتدريبات فريقه الذى أقيم ظهر اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الآونة الأخيرة.

وكان اللاعب قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية في أحد التدريبات الجماعية والتي أبعدته عن مواجهتي فاركو وبتروجت ضمن منافسات الدوري العام وكأس مصر، فبالتالى أصبح مشاركته فى المباراة القادمة، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الاتحاد السكندرى مساء الأربعاء المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وسيغادر الدراويش فى الثالثة عصرا متوجها إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، بناءً على طلب المدير الفني للفريق من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا على استعادة الفريق مساره في المسابقات المحلية.