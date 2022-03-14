شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير مدافع الإسماعيلى بعد التهاب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد دسوقي، المدافع الأيسر للإسماعيلي، أشعة على العضلة الضامة خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته الصحية بعدما اشتكى من الإصابة عقب مران اليوم للدراويش.

وأثبت التشخيص المبدئي الذى أجراه الدكتور مجدى باز طبيب الفريق تعرض اللاعب لالتهاب فى العضلة الضامة التى ستمنعه من التواجد ضمن قائمة فريقه خلال مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري.

ويحل الدراويش ضيفًا علي زعيم الثغر مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، إقامة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بالمحافظة الساحلية من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا علي تصحيح مسار الفريق بالمسابقة المحلية.