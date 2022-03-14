شكرا لقرائتكم خبر عن لاصق طبى يحل أزمة تمزق قميص لاعبى بنى عبيد فى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقف غريب شهدته مباراة بنى عبيد والمقاصة المقامة حاليا فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر باستاد الكلية الحربية، حيث تعرض اللاعب محمد عاشور لاعب بنى عبيد لتمزق قميصه من الناحية اليسرى، الغريب في الأمر ليس تمزق التيشيرت بل هو الخروج من الموقف وبدلا من تغيير قميص اللاعب أو تبديله لجأ الجهاز الفني والإدارى لحل الأزمة بالاستعانة بـ"لاصق طبى" لمحاولة الخروج من الموقف وإصلاح القميص، وإمساك أطرافه، ثم عاد اللاعب لاستئناف المباراة.

تقدم فريق مصر المقاصة بهدف على بنى عبيد فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام باستاد الكلية الحربية.

سجل هدف المقاصة خالد صلاح، فى الدقيقة 30 من احداث الشوط الأول برأسية ، سددها بعد أن مررها له محمد حمص من كرة عرضية وضعها فى شباك بنى عبيد ملعنا تقدم فريقه بهدف .

وصل المقاصة الى مرمى بنى عبيد أكثر من مرة لكن حارس الفريق أحمد أبو حطب زاد عن مرماه فى أكثر من كرة، وحافظ على شباكه حتى سجل خالد صلاح هدف التقدم.