شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية ورفع اللياقة البدنية فى مران الإسماعيلى استعدادًا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي ظهر اليوم، الاثنين، على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار استعداداته لملاقاة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، قد عقد جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران، يليه التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والخططية بجانب بعض التدريبات الإحمائية من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

ومن المقرر أن يغادر الفريق فى الثالثة عصرا متوجها إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، بناءً علي طلب المدير الفني للفريق من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أى مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا على استعادة الفريق مساره فى المسابقات المحلية.

جدير بالذكر أن الفريق سيؤدي مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة بالمحافظة الساحلية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب.