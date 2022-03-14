شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتسلم تقريرا طبيا لتحديد موقف رمضان صبحي من مباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو منتخب مصر على التقرير الطبي الخاص برمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والذى أثبتت إصابته بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى، وحاجته لأسبوعين للعلاج.

وأكد مسئولو منتخب مصر أنه سيتم مناقشة موقف إصابة رمضان صبحي بين الجهاز الفني والطبي لتحديد مصير اللاعب من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل، وتجهيزه لمباراة السنغال الثانية المقرر لها 29 مارس الجارى.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأشار الطبيب إلى أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجدداً بصورة طبيعية، موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي، وهو ما يشير إلي أن رمضان صبحي لم يتمكن من المشاركة مع المنتخب في مواجهة السنغال بالقاهرة المقرر لها يوم 25 الجاري، مع إمكانية اللحاق بمواجهة العودة المقرر لها يوم 29 في السنغال.

وعاد بيراميدز من تونس بنقطة غالية من تعادل بهدف أمام الصفاقسي في رادس، منحت الفريق بطاقة التأهل الرسمية للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي ، يعاني من إصابة في الظهر وسيكون متواجد مع فريقه التركي في المباراة المقبلة ، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.