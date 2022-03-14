شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لجهاز كرة اليد بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.. وجاء التشكيل على النحو التالي:

1. أحمد سالم محمود (القائم بأعمال المدير الفني)

2. هشام عبد الوهاب أحمد (مدرب عاما)

3. هاني حسن عباس (مديرا إداريا)

4. محمد أبو زيد عبد الغفار (إداريا)

5. دكتور محمد إبراهيم محمد (طبيب الفريق)

6. مصطفى نجيب السيد (أخصائي العلاج الطبيعي)

7. محمد شهير الديب (مدلك)

8. أحمد محمود الدعور (مخطط أحمال)

9. خالد عبد المعطي عثمان (مدرب حراس مرمى)

10. محمد سليمان (محلل فني رجال)

11. أحمد محمد القط (محلل فني سيدات)

12. أحمد السحيلي (مدرب فريق 2002)

13. أشرف عواض عبده (مدرب فريق 2004)

وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر إلى طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، وقرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.