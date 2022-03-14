شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات تزين مشوار المصري فى الكونفدرالية بعد تصدر مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وخاض المصري 8 مباريات في كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين، وجاء مشوار المصري في البطولة كالتالي:





الدور التمهيدي الأولالمصري وسلطات الموارد الأوغندي

ـ تعادل الفريقين 0/0 في مباراة الذهاب

ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإياب

الدور التمهيدي الثانيالمصري وريفرز يونايتد

ـ هزيمة المصري 2/1 في مباراة الذهاب

ـ فوز المصري 1/0 في مباراة الإياب

في دور المجموعاتـ التعادل مع القطن 0/0 في الكاميرون

ـ الفوز على مازيمبي 2/0 في الأسكندرية

ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 في الكونغو

ـ الفوز على أوتوهو 1/0 في الأسكندرية