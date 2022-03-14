شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الرحاب يستضيف بطولة كرة القدم الأمريكية للسيدات.. وإشادات بحسن التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي الرحاب الرياضي الجمعة الماضية بطولة لكرة القدم الأمريكية للسيدات" Flag football" بالتعاون مع أكاديمية "وريورز سبورتس".

وعبر أحمد أبو طالب ، مدير أكاديمية " Warriors sports"، عن سعادته باستضافة نادي الرحاب الرياضي لفعاليات البطولة ومستوى التنظيم، وأشاد بجهود مجموعة طلعت مصطفى، المالكة للنادي، في دعم رياضة كرة القدم الأمريكية ودورها في احتضان هذه اللعبة الحديثة والمساعدة في انتشارها في مصر من خلال نادي الرحاب الرياضي بشرق القاهرة ونادي الربوة بالشيخ زايد، وذلك من خلال إستضافة البطولات والمسابقات علي ملاعبها المجهزة وفقا لمواصفات واشتراطات اللعبة.

وقالت اللاعبة تقى خالد، أن الـ "Flag football" لعبة جماعية، يتنافس فيها فريقان اثنان ، وهي لعبة تكتيكية خالية من العنف وتضم عدد لا محدود من استراتيجيات اللعب، فيما أكدت اللاعبة شدن العنتري، ان ممارساتها لتلك اللعبة انعكس بشكل إيجابي علي شخصيتها حيث أصبحت اكثر تنظيما وقدرة علي القيادة ووضع الخطط والاستراتيجيات والحلول في التعامل مع المواقف المختلفة. وأشارت اللاعبة سارة فؤاد، ان اللعبة تتطلب العمل الجماعي والشجاعة واللياقة البدنية العالية، وأكدت ان الملاعب في نادي الرحاب الرياضي كانت على أعلى مستوى ومطابقة للمواصفات.