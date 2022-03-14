شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خاص من موسيماني لـ 8 لاعبين فى الأهلي قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الذين يمتلكون بطاقة صفراء من أجل توجيه نصيحة لهم بعدم التهوّر أو الاعتراض على حكم مباراة المريخ فى خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حتى لا يحصلوا على بطاقة صفراء ثانية تُكلفهم الغياب عن مباراة الهلال فى ختام دور المجموعات الأفريقي.

ويواجه ثمانية لاعبين من فريق الأهلي شبح الغياب عن مباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واللاعبون الثمانية هم: "علي معلول، عمرو السولية، على لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن".

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني الجمعة المقبل باستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل اللاعبون الثمانية مباراة المريخ ولدى كل واحد منهم بطاقة صفراء وفي حالة الحصول على بطاقة أخرى سيغيب عن مباراة الهلال يوم 2 أبريل المقبل بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس الأول السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.