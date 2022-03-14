شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة من صن داونز "رايح جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الجولة الرابعة فى المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد مباراة الأهلي وصن داونز، وعاد الأهلي لفصوله "البايخة" أفريقياً بعدما خسر من صن داونز بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت عصر السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء على فرص صعود المارد الاحمر لربع نهائى البطولة..

س: ماذا عن رصيد الأهلى بعد الخسارة من صن داونز؟

ج: خسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط، فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

س: ما هى المباراة المقبلة للأهلى فى دوري أبطال أفريقيا؟

ج:يواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال؟

ج: 1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

س: ما هى المباريات المتبقية للأهلى فى دور المجموعات الأفريقى؟

ج: تتبقى مبارتان للنادي الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، الأولى ستكون ضد المريخ فى استاد السلام بالقاهرة فى السادسة مساء الجمعة المقبل، أما اللقاء الثانى للمارد الأحمر فسيكون ضد الهلال فى استاد القاهرة الدولي فى 2 أبريل المقبل.

س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري الأبطال؟

ج: السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ، فى هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذى وضع قدمًا بالفعل فى الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز فى مباراة وتعادل بالأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، ويتأهل على حساب الهلال فى حال التساوى، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

يتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فى حال التساوى مع المريخ، فقد انتصر عليه فى الذهاب بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ولا يحتاج إلا التعادل معه ليتواجد فى الدور القادم.

س: هل يملك الأهلى فرصة الصعود متصدر للمجموعة؟

ج:لا توجد أى فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، يتساوى الفريقان فى النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التى سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.