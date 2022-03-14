شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مواجهة أهلى طرابلس فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يحل فيها ضيفا على نظيره الأهلي طرابلس الليبي.

وتم تحديد موعد اللقاء، ليكون في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 مارس الجاري، على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية، وهو من الملاعب ذات العشب الصناعي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من النيجر، بقيادة الحكم محمد علي موسى، ويعاونه مواطنوه محمد يحيى جادو المساعد الأول، وعبد العزيز ياكوبو، المساعد الثاني، وبراهيمو سادو علي، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، سانوسي محمد من نيجيريا، والمنسق العام، فريدريك أتشيمبونج من غانا، وموسى باللا المنسق الأمني من جامبيا، والدكتور عصام عبد الله، المشرف على إجراءات فيروس كورونا من دولة ليبيا.

يذكر أن بيراميدز حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الصفاقسي التونسي بملعب رادس بتونس ورفع رصيده إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.