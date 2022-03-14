شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يؤكد احترامه للأهلي ويوضح حقيقة التعرض لحافلة المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من تلوبان موتسيبي، رئيس نادي صن داونز، اليوم الاثنين، يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي فى طريقها لملعب المباراة. وقال رئيس نادي صن داونز، "إن تأخير وصول حافلة الأهلي كان بسبب زحام مرورى على الطريق المؤدى إلى ملعب FNB، الأمر الذى جعل جماهير صن داونز تختلط بحافلة فريق الأهلي".

وأضاف موتسيبي، "صن داونز يلتزم دائمًا بمعاملة النادى الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها، بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التى تربطه بالنادي الأهلي، ويعمل على تطويرها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية، مؤك أ أنه يتمنى الخير للنادى الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له".

على صعيد آخر، سيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجاه نجوم الفريق الأحمر بسبب الأداء السيئ الذى ظهر عليه اللاعبون فى مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف وصعب من مهمته فى الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وعبر موسيماني عن غضبه من المستوى الذى ظهر عليه بعض اللاعبين فى مباراة صن داونز والتفريط فى تحقيق نتيجة إيجابية، كانت ستفيد الفريق الأحمر فى مشواره بالبطولة القارية، وأبرزهم محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحمدي فتحي وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد فى المباريات القادمة، وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال السودانيين في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال والاستمرار في المنافسة على حصد لقب الأميرة الأفريقية للموسم الثالث على التوالي والمرة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.