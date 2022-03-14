شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنش بجزع فى الرباط الخارجى للركبة وغيابه عن مباراة فيوتشر وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق استعداداً لمباراة فيوتشر المقبلة أمام سموحة والتي تجمع الفريقين غداً على استاد السلام بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: قدر الله وماشاء فعل جزع في الرباط الخارجي للركبة.



جنش

وبذلك يغيب جنش عن دعم صفوف فيوتشر في اللقاء المقبل أمام سموحة، وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أنه من المبكر الحديث عن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، إلى نادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء مدة إعارته التي تستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية: محمود عبد الرحيم جنش إعارة لفيوتشر لمدة عام، لا أعلم بنود الإعارة في عقده، لكن من المبكر جدا الحديث عن عودة اللاعب للزمالك.

أضاف المدير الرياضي لفيوتشر: لدينا لاعبين مميزين، وبالتالي الطلب عليهم من أندية الممتاز كبير وهذا أمر يسعدنا في النادي.

ويتضمن عقد محمود عبد الرحيم جنش بعد إعارته لفيوتشر، شرطاً جزائياً بقيمة 2 مليون ونصف، واقترب جنش، حارس مرمى الزمالك المعار لصفوف فيوتشر حتى نهاية الموسم الحالى، من العودة لصفوف القلعة البيضاء عقب انتهاء مدة إعارته، لاسيما أن عودة البرتغالى فيريرا للقيادة الفنية تقرب جنش من العودة من جديد فى ظل العلاقة الطيبة التى يرتبط بها الحارس والمدرب.