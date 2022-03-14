شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لسداسي الإسماعيلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض سداسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وكارميلو ألجاراناز ومحمد الشامي ووجيه عبد الحكيم، تدريبات إضافية عقب نهاية مران الفريق الأساسي.

وأدى اللاعبون تدريبات بالتسديد علي المرمي وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم علي الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا علي الاتحاد السكندرى مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة 48 ساعة، بناءًا علي طلب المدير الفني للفريق من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا علي إستعادة الفريق مساره في المسابقات المحلية.