شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد فى نهائي كأس السلة.. نتائج الثعلب والخواجة وجها لوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى في نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة، عندما يلتقيا في الثامنة والنصف بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتحمل مباراة اليوم طابع الندية والإثارة، في ظل مواجهة أحمد مرعى المدير الفني لسلة الاتحاد السكندرى، مع نظيره الإسبانى أوجستى بوش مدرب سلة الأهلى، حيث تكون المواجهة بينهما مليئة بالمنافسة والقوة، لرغبة كلا منهما في تحقيق الفوز، وإلحاق الخسارة بالآخر.

وقبل نهائي اليوم في كأس مصر فسبق و التقي الثنائى في أكثر من مواجهة نرصدها في السطور التالية ..

عندما كان أوجستى بوش مديرا فنيا للزمالك التقى مع أحمد مرعى مدرب الاتحاد السكندرى في عدة مباريات أهمها مباريات نهائي دورى السوبر best of 5 ، وحقق الزمالك بقيادة اوجستى الفوز في 3 مباريات من أصل 5 و توج بلقب الدورى على حساب زعيم الثغر ، وجاءت نتيجة المباريات كالتالى ...

الزمالك و الاتحاد السكندرى 83 / 56 لصالح الاتحاد

الزمالك و الاتحاد السكندري 80 / 70 لصالح الزمالك

الزمالك و الاتحاد السكندرى 74/69 لصالح الزمالك

الزمالك و الاتحاد السكندرى 79/81 لصالح الاتحاد السكندرى الزمالك و الاتحاد السكندرى 80/84 لصالح الزمالك

وعندما تولى أوجستى بوش تدريب الأهلى ألتقى مع الاتحاد في عدة مباريات حاسمة ، مثل مباراتى نهائي دورى المرتبط ، و كذلك مباراتان في بطولة الدورى المرتبط ، وجاءت نتيجة المباريات كالتالى ...

الاهلى و الاتحاد السكندرى 100/85 لصالح الاتحاد في الجولة السابعة

الاهلى و الاتحاد السكندرى 84-79 لصالح الاتحاد في الجولة الرابعة عشر

وفى نهائي بطولة دورى المرتبط التقى الفريقين في مباراتى الذهاب و العودة ، و التي فاز فيها الاتحاد في الذهاب 83/77 ، بينما فاز الأهلى في العودة 69-67 ، وحسمت نتيجة فريق المرتبط 18 سنة ، تتويج الأحمر باللقب، خاصة وأن فريق الشباب فاز على الاتحاد أيضا .