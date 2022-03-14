شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المقاصة وتليفونات بنى سويف وديا استعدادًا لأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة الأهلي طرابلس الليبي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر أن يلتقي الفريق مع مصر المقاصة الثلاثاء، بينما يلتقى تليفونات بني سويف الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع نظيره الأهلي طرابلس الليبي الأحد المقبل فى ليبيا في الجولة الخامسة، بعدما ضمن التأهل للدور ربع النهائي من البطولة عقب التعادل مع الصفاقسي التونسي في رادس بهدف وارتفاع رصيد الفريق إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

وفى سياق متصل، احتفت صحف جنوب أفريقيا الصادرة اليوم، الاثنين، بمحترف فريق بيراميدز الجنوب أفريقي فاجري لاكاي، بعدما خطف فريقه أول بطاقة تأهل رسميًا إلى دور الثمانية فى كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثالث على التوالى.

وذكرت جريدة " kickoff" الجنوب أفريقية، فى تقريرها صباح اليوم، أصبح فاجري لاكاي أول لاعب جنوب أفريقي يحجز مكانه فى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وأشارت إلى أنه سيكون لكرة القدم الجنوب أفريقية ممثل واحد على الأقل فى الدور المقبل من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تأهل فاجري لاكاي إلى ربع النهائي مع العملاق المصرى بيراميدز إف سي.

ويتصدر بيراميدز حاليا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات وضمن انتقاله إلى الدور التالي بعد تعادله 1-1 مع الصفاقسي التونسي مساء الأحد.