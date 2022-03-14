شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كارميلو وسايكو واستبعاد مجدى أبرز ملامح قائمة الإسماعيلى لموقعة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة الاتحاد، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت القائمة عودة عصام صبحي والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه، في حين خرج عبد الرحمن مجدي ومحمد دسوقي بعد تعرضهما لإصابات مختلفة.

وضمن القائمة 22 لاعبًا وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم.

والجدير بالذكر أن الدراويش غادر عصر اليوم متجها إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بناءًا علي طلب المدير الفني للفريق، علي أن يختتم تحضيراته للمباراة غدًا الثلاثاء علي ملعب فندق إقامته بالمحافظة الساحلية.