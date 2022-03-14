شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع محاولات المريخ لحضور الجماهير فى مباراة الجمعة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو النادي الأهلي اتصالات ومحاولات المريخ السوداني لحضور الجماهير مباراة الفريقين في دوري الأبطال الأفريقي. ويلتقي الأهلي مع المريخ الجمعة المقبل باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحاول نادى المريخ الحصول على موافقة الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور الجماهير مباراته أمام الأهلي، باعتبار أن المريخ هو صاحب الملعب، بعدما سبق وحصل على موافقة الكاف والأهلي بإقامة مبارياته بدور المجموعات على ملعب السلام بسبب تعذر إقامتها فى السودان لعدم تنفيذ اشتراطات الكاف.

وقال نور الدين عبد الوهاب، نائب رئيس المريخ، إن ناديه تقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأن تكون المعاملة بالمثل، وطالب أن يسمح له بحضور 4500 مشجع، مقابل 500 للنادى الأهلي، لأن ملعب السلام هو ملعب المريخ فى هذه المباراة.

ويتابع الأهلي إجراءات حضور الجماهير للمباراة المقبلة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعدما خسر من صن داونز بهدف في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني، والهلال في المركز الثالث، والمريخ في المركز الرابع، برصيد 4 نقاط لكل فريق.