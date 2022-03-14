شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بيراميدز يُعلن عبر الخليج 365 نتيجة الأشعة على ركبة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي بيراميدز نتيجة الأشعة التى أجراها رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني صباح اليوم، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الصفاقسى التونسى وأدت لخروجه من أرض الملعب وعدم استكمال اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، فى تصريحات لليوم السابع، أن الأشعة أثبتت عدم إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، وأن الأمر عبارة عن كدمة فى صابونة الركبة، وبالتحديد على مستوى عظمة "الباتلا"، الأمر الذى يبعد اللاعب عن الملاعب قرابة الـ10 أيام بحد أقصى، ومن المقرر أن يتم عرض أشعة اللاعب على محمد أبو العلا طبيب المنتخب لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهتي السنغال بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتهما يومي 25 و29 مارس الجاري.

وتعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام الصفاقسى التونسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، تقدم المغربى وليد الكارتى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وتعادل الصفاقسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة ويتأكد صعود لدور الثمانية ، بينما ارتفع رصيد الفريق التونسى إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة.