7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 14 / 3 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يبدأ دراسة عقود لاعبى الفريق الكروى لإعادة هيكلة التعاقدات، والأهلي يفحص كريم فؤاد ومحمد هاني للكشف عن حجم الإصابة.

الزمالك يبدأ دراسة عقود لاعبى الفريق الكروى لإعادة هيكلة التعاقدات

يبدأ مسئولو نادى الزمالك، دراسة كافة عقود لاعبى فريق الكرة الأول وخاصة العقود التى تم إبرامها فى عهد اللجان السابقة التى تولت إدارة القلعة البيضاء، وذلك بعدما تبين وجود عقود تفوق السقف الذى تم وضعه فى السابق، وحصول لاعبين على رواتب عالية، بخلاف الشروط الغير مناسبة التى توضع فى عقود اللاعبين.

الأهلي يفحص كريم فؤاد ومحمد هاني للكشف عن حجم الإصابة

يجري محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي فحصا طبيا بالقاهرة بعد استئناف تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير للمباريات القادمة، لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعدما غاب هاني عن مباراة صن داونز الأخيرة للإصابة، بينما شهدت المباراة ذاتها إصابة فؤاد وعدم استكمال المباراة.

فيريرا يرصد أخطاء لاعبى الزمالك أمام الوداد قبل مواجهة بترو أتلتيكو

كلف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أفراد جهازه المعاون برصد كافة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة الوداد المغربى التى أقيمت مساء الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

رمضان صبحى يخضع لـ أشعة على الركبة لتحديد حجم الإصابة فور العودة من تونس

يخضع رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة على الركبة فور عودة البعثة من تونس، بعدم تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة الصفاقسى التونسى وأدت لخروجه من أرض الملعب وعدم استكمال اللقاء.

الإسماعيلى يرصد 10 آلاف جنيه للاعبين مكافأة حال الفوز على زعيم الثغر

رصد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز بمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

موسيماني يدرس إعادة أحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة أحمد عبد القادر لاعب الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة المريخ السوداني الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

البدلاء سلاح الزمالك لاستعادة الهيبة الأفريقية بعد توديع دورى أبطال أفريقيا

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين البدلاء المقيدون بالقائمة الأفريقية لخوض المواجهتين المتبقيتين فى الجولتين الخامسة والسادسة أمام بترو أتلتيكو وساجراد الأنجوليين، وذلك بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية بشكل رسمى عقب فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بنتيجة 3 / 0 ليضمن التأهل لربع نهائى دورى الأبطال برفقة الوداد المغربى.