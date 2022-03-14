الأهلى والاتحاد السكندرى .. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي كأس كرة السلة رجال، مساء اليوم، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر لحسم بطل الكأس هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي كأس السلة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، لحسم بطل الكأس والفريق المتوج بالبطولة هذا الموسم.

المدير الفني لكل فريق

يتولى تدريب الأهلى الأسبانى أوجستى بوش والذى تولى قيادة الفريق أغسطس الماضى، فى المقابل يتولى تدريب الاتحاد السكندرى المخضرم أحمد مرعى، والذى تولى قيادة الفريق فى نهاية عام 2019.

صعود الأهلى والاتحاد لنهائى الكاس

ونجح الأهلى فى الصعود لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك 77/67، بينما فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش 60/82 بنفس الصالة بأكتوبر.

أبرز اللاعبين فى الأهلى والاتحاد السكندرى

يضم فريق كرة سلة الاهلى الكثير من اللاعبين المميظن على رأسهم إيهاب امين ، و عمرو الجندى ، و عمر طارق ، بالاضافة إلى احمد اسماعيل و سيف سمير ، وغيرهم مثل ابو النصر و مودى الجارحى و المحترف تومسون، فى المقابل يضم الاتحاد اسماعيل أحمد، ويوسف شوشة، وأحمد عادل دولا، ودونجا، ورامى إبراهيم، غيرهم.

آخر بطولة لكل فريق

تٌعد بطولة كأس السوبر آخر لقب حققه فريق سلة الاتحاد السكندرى مع أحمد مرعى ، والتى توج بها على حساب الزمالك ، بالفوز على الأبيض ، فى المقابل تٌعد بطولة دورى المرتبط أخر لقب حققته سلة الأهلى مع أوجستى ، و الذى توج به فى نوفمبر الماضى أيضا .