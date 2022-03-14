شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم لصالات ألعاب القوى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالصالات يوم الجمعة المقبل، 18 مارس الجارى، والتى تستمر حتى 20 من نفس الشهر ، والمقرر اقامتها فى صربيا.

وتشارك مصر فى البطولة بلاعبة واحدة فقط، وهى بسنت حميدة، والتى تشارك فى منافسات سباق 60 متر، حيث يشارك فى نفس السباق 49 لاعبة من 38 دولة.

جهز مسئولو اتحاد ألعاب القوى ملفا تفصيليا عن استضافة البطولة العربية تحت 20 عاما المقرر إقامتها مايو المقبل، بمصر، لتقديمه إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة الأسبوع المقبل.

ويتضمن الملف الصالات المقرر إقامة البطولة عليها والموعد ومدى الالتزام بتعليمات الاتحاد العربى، سواء الخاصة بالإجراءات الطبية أو الفنية.

ووافق الاتحاد العربى على استضافة مصر البطولة العربية، إلا أن اللجنة الأولمبية طلبت الملف الخاص باستضافة البطولة، قبل إرساله إلى الاتحاد العربى للعبة.