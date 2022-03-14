شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: إصابة تريزيجيه "فى الظهر" وجاهز لمباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.

واستبعد إيمري بيلوزوجلو، المدير الفنى لفريق إسطنبول باشاك شهير، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من تشكيل الفريق التركى الأساسي ودكة البدلاء كذلك، فى مواجهة فريق أنطاليا سبور، ضمن منافسات الدورى التركى للموسم الكروى الحالى 2021-22، وذلك لإصابته بآلام فى الظهر.

ويحتضن ملعب باشاك شهير مباراة إسطنبول باشاك شهير ونظيره أنطاليا سبور، فى الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز، والتى ستقام فى الساعة 3 عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

وتسببت الثلوج والأحوال الجوية الباردة فى تأجيل مباراة إسطنبول باشاك شهير ونظيره أنطاليا سبور لمدة 24 ساعة حيث كان من المقرر أن تلعب الثالثة عصر أمس الأحد وتأجلت حتى عصر اليوم الاثنين.

وجاء تشكيل إسطنبول باشاك شهير كتالي: فولكان باباكان، جونيور كايسارا – ليو دوارتي – رافايل تاجير – حسن علي كالدريم، تولجا – سيردار جولير – بيركاي أوتشان – بيزا – عمر على، ناصر الشاذلي.