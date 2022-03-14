شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاصة يتقدم على بنى عبيد بهدف فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق مصر المقاصة، بهدف على نظيره بنى عبيد، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام باستاد الكلية الحربية.

سجل هدف المقاصة خالد صلاح، فى الدقيقة 30 من احداث الشوط الأول برأسية ، سددها بعد أن مررها له محمد حمص من كرة عرضية وضعها فى شباك بنى عبيد ملعنا تقدم فريقه بهدف .

وصل المقاصة الى مرمى بنى عبيد أكثر من مرة لكن حارس الفريق أحمد أبو حطب زاد عن مرماه فى أكثر من كرة ، وحافظ على شباكه حتى سجل خالد صلاح هدف التقدم .

واستعد المقاصة لمواجهة بني عبيد بانتصار كبير على فريق الواسطي 6-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي شهدت تألق عدد كبير من اللاعبين حيث أحرز الأهداف حسام عبد الواحد هدفين، وكل من أمو، ورشيد، وكريم عبد النبي، ومحمود عماد، هدف واحد.