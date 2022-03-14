شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة فيوتشر بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بنادى سموحة على اختيار 20 لاعباً للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمباراة فيوتشر فى الأسبوع الـ 13 والمقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب السلام.

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد بيكهام و خالد عبد الفتاح و محمد شكرى و حمدى علاء

خط الوسط : محمود حليمو و محمد كناريا و محمد عبد المعطى و مصطفى الخواجه و حسين فيصل و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى

خط الهجوم : محمد نادى و صديق اوجولا و اليا سيلا و مروان حمدى

ويغيب عن الفريق أحمد جمال و شريف رضا و أحمد حمص

وشدد أحمد سامى على ضروره التركيز حتى اللحظات الأخيرة باللقاء موكدا أن المنافس لديه الرغبة فى تعويض الإخفاقات الأخيرة بالدورى بهزيمه من الزمالك وتعادل مع المحلة ويرغب فى تحسين ترتيبه بجدول الدورى

ورفض سامى الحديث عن مباراه الكأس أمام دمنهور موكدا إننا أمامنا مباره هامة بالدورى ولا حديث عن مباريات الكأس.

وخاض الفريق مباراة وحيدة أمام سبورتنج انتهت بالتعادل الإيجابى وشارك فيها جميع اللاعبين الذين لم يشاركو فى مباريات الدورى بشكل منتظم للوقوف على مستوهم الفنى والبدنى لإمكانية الاعتماد عليهم فى مباراه كأس مصر.