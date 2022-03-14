شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق رمضان صبحى بمواجهة السنغال الأولى بعد إعلان إصابته بالركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت فرص رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فى اللحاق بمباراة منتخب مصر الأولي أمام السنغال في المواجهة المؤهلة لكأس العالم، ضعيفة جدًا بعدما خضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية اليوم، بعد عودته من تونس برفقة بعثة بيراميدز، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

أشار الطبيب إلى أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي، وهو ما يشير إلي إن رمضان صبحي لم يتمكن من المشاركة مع المنتخب في مواجهة السنغال بالقاهرة المقرر لها يوم 25 الجاري، مع إمكانية اللحاق بمواجهة العودة المقرر لها يوم 29 في السنغال.

وعاد بيراميدز من تونس بنقطة غالية من تعادل بهدف أمام الصفاقسي في رادس، منحت الفريق بطاقة التأهل الرسمية للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.