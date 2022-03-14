الخليج 365 يكشف كواليس عودة أحمد الشيخ لمعسكر المصري وحديثه مع شعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

خضع أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيد، للتحقيق معه بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق دون الحصول على إذن.

وانقطع أحمد الشيخ عن تدريبات الفريق الحالية ببورسعيد دون إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني.

وعلم الخليج 365 أن الشيخ أبلغ إدارة النادي المصري أنه لم يقصد عدم الانتظام مع فريقه، مشيرًا إلى أنه يعاني من الإصابة وهذا هو السبب الرئيسي في غيابه عن التدريبات، وانتهت الأزمة ويشارك اللاعب في تدريبات الفريق منذ يومين.

ويعاني أحمد الشيخ من الإصابة على مستوى الرباط الخارجي للركبة.

ويؤدي الشيخ تدريبات فردية خفيفة بالجري حول الملعب، ويواصل التأهيل من الإصابة داخل معسكر المصري، تمهيدًا لعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

وتحدث معين شعباني المدير الفني للمصري، مع أحمد الشيخ، مؤكدًا أن الفريق بحاجة لخدماته، وشدد اللاعب على أنه سيقاتل من أجل العودة بأفضل صورة.

من المنتظر أن يكون الشيخ جاهزًا للمشاركة مع المصري بداية من الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة، بعد أن تم توقيع عقوبة مالية عليه، الأمر الذي تقبله اللاعب.

ويستعد المصري لمواجهة القطن الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.