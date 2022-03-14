الأهلي يعلن التشكيل الجديد لجهاز كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه ورمضان حسن

وافق مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.

وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر إلى طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج.

ويضم التشكيل الجديد أحمد سالم قائم بأعمال المدير الفني وهشام عبد الوهاب أحمد مدرب عام وحسن عباس مدير إداري ومحمد أبو زيد عبد الغفار إداري.

كما يضم دكتور محمد إبراهيم محمد طبيباً للفريق ومصطفى نجيب السيد أخصائي العلاج الطبيعي ومحمد شهير الديب مدلك، وأحمد محمود الدعور مخطط أحمال خالد عبد المعطي مدرب حراس مرمى ومحمد سليمان محلل فني رجال وأحمد محمد القط محلل فني سيدات وأحمد السحيلي مدرباً لفريق 2002 وأشرف عواض عبده مدرب فريق 2004.

جدير بالذكر أن المجلس قرر تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.