صدمة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال مصطفى المنيري طبيب بيراميدز، إن الأشعة التي خضع رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى.

وشارك رمضان صبحي رفقة فريقه في مباراة الصفاقسي التونسي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، لكنه لم يستطع استكمال المباراة وخرج مصابا.

وخضع اللاعب اليوم الاثنين، لأشعة وفحوصات طبية، بعد عودة بعثة الفريق من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح الطبيب أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وعاد بيراميدز من تونس بنقطة غالية من تعادل بهدف أمام الصفاقسي في رادس، منحت الفريق بطاقة التأهل الرسمية للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

جدير بالذكر أن تلك الإصابة ستبعد رمضان صبحي عن التواجد بين قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي السنغال (يومي 25 و29 مارس الجاري) في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.