صنداونز يؤكد على احترامه للأهلي.. ويوضح حقيقة ما تعرضت له حافلة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أرسلت إدارة نادي صنداونز الجنوب أفريقي، خطابا اليوم الاثنين، إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتوضيح حقيقة ما تعرضت له حافلة الفريق الأحمر وهي في طريقها إلى ملعب مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على صنداونز يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعت لدوري الأبطال، وخسر الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وأثناء الطريق إلى ملعب المباراة، تعرضت حافلة الأهلي للتعطيل من قبل بعض جماهير الفريق الجنوب أفريقي، ما أثر على وصول الفريق في الموعد المحدد.

وتلقى الخطيب، خطابًا اليوم من تلوبان موتسيبي، رئيس نادي صنداونز، أوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي وهي في طريقها لملعب المباراة.

وقال رئيس صنداونز في خطابه: "تأخير وصول حافلة فريق الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي إلى الملعب وهو الأمر الذي جعل جماهير صنداونز تختلط بحافلة فريق الأهلي".

وتابع: "صنداونز يلتزم دائمًا بمعاملة النادي الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها، بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي بل ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الإفريقية".

وأتم: "أتمنى الخير للنادي الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له".

ويتواجد الأهلي وصنداونز في المجموعة الأولى بدوري الأبطال التي تضم أيضًا كل من الهلال والمريخ السودانيين.

جدير بالذكر أن صنداونز يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 أهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني متساويا في النقاط مع الهلال والمريخ (4 نقاط لكل منهم).