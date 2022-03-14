التضارب مستمر.. رئيس المريخ ينفي بيان ناديه عن هروب المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

مازال التضارب يضرب مجلس إدارة المريخ السوداني، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقررة يوم الجمعة المقبل.

وكان المريخ أصدر بيانا أعلن خلاله مغادرة المدرب الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال دون علم القطاع الرياضي؛ في تأكيد جديد على عدم احترامهما للنادي ومسؤولية.. طالع البيان من هنا

وردا على ذلك علق حازم مصطفى رئيس نادي المريخ في تصريحات خاصة ليلا كورة، مؤكدًا أن المدرب الإنجليزي في القاهرة يباشر مهام عمله.

وأضاف مصطفى: "لا صحة للبيان.. كله شغل ميديا".

وكانت أزمة نشبت حول ملعب مواجهة المريخ والأهلي، بعد اتفاق مجلس إدارة النادي السوداني على نقل المباراة لتقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بذلك، إلا أن مهند كمال نور المدير العام لنادي المريخ، خاطب الكاف بشأن نقل المباراة، مطالبا بإيقاف الطلب.. طالع التفاصيل بالضغط هنا