الامارات | استبعاد تيغالي وضم الفردان.. وهذا موقف اسماعيل مطر في قائمة منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد تيغالي وضم الفردان.. وهذا موقف اسماعيل مطر في قائمة منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا استبعاد لاعب النصر سبيستيان تيغالي من قائمة الأبيض الذي يستعد لمواجهتي العراق وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وذلك بسبب الإصابة وإكمال برنامجه العلاجي، فيما تم ضم لاعب اتحاد كلباء حبيب الفردان.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان أمس: «في المقابل سيخضع لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر للمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من حجم الإصابة ومدى إمكانية التحاقه بالتجمع الذي انطلق اليوم في دبي».



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