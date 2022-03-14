الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

قال مصدران دبلوماسيان، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على إدراج رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم على قائمة الاتحاد الأوروبي لأثرياء روس فرضت عليهم عقوبات بعد غزو موسكو لأوكرانيا.



وقال أحد المصدرين إن الضوء الأخضر غير الرسمي لإدراج أبراموفيتش جاء في اجتماع أمس الأحد، وإن مبعوثي الاتحاد الأوروبي سيجتمعون مرة أخرى في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، اليوم الإثنين؛ لتبني هذا الإجراء ومجموعة أخرى من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

ولن تكون العقوبات سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يحدث عادة في غضون ساعات أو في اليوم التالي للموافقة الرسمية.

وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة، وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي؛ في محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير مساره فيما يتعلق بأوكرانيا.

وفيما ستكون الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، ستحظر الكتلة المؤلفة من 27 دولة تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، ومنها السيارات الفارهة باهظة الأسعار.

وخلال اجتماع، أمس الأحد، طلب دبلوماسيون من المفوضية التي صاغت العقوبات الاقتصادية شرح بعض جوانب الإجراءات الاقتصادية الجديدة؛ للتأكد من أنه لا يمكن قبول الطعن فيها أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصدرين من الاتحاد.

وكانت بريطانيا أدرجت بالفعل أبراموفيتش على القائمة السوداء.

وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي لوكالة ”رويترز“، إن مالك نادي تشيلسي يحمل جواز سفر برتغاليا؛ مما يعني أن البرتغال يمكنها من حيث المبدأ الامتناع عن فرض تجميد الأصول وحظر السفر عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي.