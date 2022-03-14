دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يضرب فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني موعدا ناريا جديدا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أولد ترافورد.



ويدخل يونايتد وأتلتيكو المباراة بهدف وحيد هو الفوز، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء الذهاب، الذي أقيم في ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل 3 أسابيع.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في إياب الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار الحالي بملعب أولد ترافورد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وذلك كما اعتدنا في السنوات الأخيرة.

أما القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد فستكون beIN SPORTS PREMIUM 1.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 12 هدفاً

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام - 11 هدفاً

محمد صلاح - ليفربول - 8 أهداف

كريم بنزيما - ريال مدريد - 8 أهداف