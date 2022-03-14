شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على والعراقي ضمن أفضل تشكيل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع "SofaScore" العالمي أفضل تشكيل بعد انتها الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم اختيار حسن على وكريم العراقي لاعبى المصرى ضمن تشكيل الأسبوع فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.



فريق الجولة الرابعة

وحقق النادي المصري ، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، فوزاً ثميناً على ضيفه أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، سجله حسن علي لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وأعرب معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بهدف للاشئ، وهو الفوز الذي صعد بالفريق لصدارة المجموعة، مؤكدًا أن دور المجموعات بالبطولات الأفريقية له حسابات خاصة من أجل الصعود والذي يتطلب تحقيق الفوز داخل الديار مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية في الخارج.

وأشاد معين الشعباني بالمردود الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنهم يخوضون المباريات المحلية والأفريقية تحت ضغوطات كبيرة تؤثر بلا شك على مستوياتهم الفنية والبدنية، مشيدًا بمجمل أداء لاعبيه خاصة بمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والتي تضم فرقًا ذات خبرة كبيرة بالمعترك الأفريقي، ورغم ذلك، نجح الفريق حتى الآن في تصدر مجموعته بعد مرور أربع جولات، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق سيطوي صفحة مباراة اليوم من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام القطن الكاميروني بعد نحو أسبوع.