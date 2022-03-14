شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: إصابة محمد صلاح فى وجه القدم "غير مقلقة" ويلحق بمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم " غير مقلقة " وجاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وقال مسئولو منتخب مصر، إن محمد صلاح يستطيع المشاركة في مباراتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري حيث تعرض لإصابة خفيفة في وجه القدم خلال لقاء ليفربول وبرايتون ولن تمنعه من خوض المواجهتين مع المنتخب المصري ، وجاهز للمشاركة في مباريات فريقه المتبقية بالدوري الإنجليزي أيضا.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.