شكرا لقرائتكم خبر عن ليموج الفرنسى يضم سيف الدرع لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى ليموج الفرنسى ضم سيف الدرع، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، لمدة سنتين بداية من الموسم المقبل، لينضم إلى كتيبة المحترفين فى صفوف الفراعنة.

وانضم سيف الدرع الشقيق الأصغر للاعب الأبيض يحيى الدرع إلى الزماك قادما من هليوبوليس.

كما وقع يحيى الدرع، نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخراً لصالح فيزبريم المجرى بداية من الموسم المقبل للانضمام إلى صفوفه عقب نهاية الموسم الحالى. ويلعب أيضا فى صفوف فيزبريم المجرى نجم الزمالك السابق يحيى خالد.

ونجح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك و شقيقه سيف أن يصبحا بطلا المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل استطاعته إنهاء حصد الألقاب المحلية والأفريقية لصالح الأبيض .

ويعد الدرع نجم الفوز بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى ظل نجاحة فى أحراز تصويبة الفوز بالبطولة.

منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.